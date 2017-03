Calciomercato Napoli, De Laurentiis-Sarri: la cena della pace

05/03/2017 09:07

CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS SARRI / Diciassette giorni dopo, diciassette notti con le parole che rimbombano e fanno male perché dopo Madrid il Napoli non è stato più lo stesso. De Laurentiis-Sarri, atto secondo e questa volta si celebra la pace. La sconfitta del 'Bernabeu' aveva lasciato degli strascichi e le sconfitte contro Atalanta e Juventus non avevano certo aiutato a rasserenare gli animi. Serviva una svolta ed è arrivata a Roma: la doppietta di Mertens, il capolavoro di Reina e una cena per celebrare la pace, o almeno una tregua, in vista delle settimane decisive per una stagione ancora tutta da giocare. Come si legge sul 'Corriere dello Sport', ieri sera De Laurentiis e Sarri hanno cenato insieme nella casa romana del patron partenopeo.

Un incontro dolce, come dolce è stato il pomeriggio azzurro, quello della vittoria ritrovata, del successo che tiene in piedi le speranze del secondo posto e accende quelle della rimonta che saprebbe di impresa. E allora via le incomprensioni, già attutite dal tempo e la distanza. Di ritorno dagli Usa, De Laurentiis ha voluto vedere nel post gara il suo allenatore in una cena che -racconta il quotidiano romano - è servita ad allontanare il gelo che tra i due si era creato. Del resto impossibile rimanere freddi davanti a 85 minuti di ottimo calcio e cinque (più recupero) di batticuore all''Olimpico' e pensando a quel che sarà martedì al 'San Paolo'. Atmosfera da brividi, ma il gelo presidente-allenatore questa volta non c'entra. La cena della pace (o almeno della tregua) è servita. E chissà che nel menu non ci sia stato spazio per un piatto dal sapore di impresa Real.

B.D.S.