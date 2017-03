Calciomercato Inter, James Rodriguez spegne le voci: "Voglio restare al Real"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

05/03/2017 08:50

CALCIOMERCATO INTER JAMES RODRIGUEZ / In vista di un'estate che si preannuncia scoppiettante e ricca di grandi colpi di calciomercato, c'è un nome in particolare segnato in rosso nella lista degli obiettivi di calciomercato Inter: quello di James Rodriguez, numero 10 un po' in ombra nel Real Madrid e già un anno fa nel mirino nerazzurro. Ai tempi i vincoli del Fair Play Finanziario stroncarono il sogno della nuova proprietà interista che però, ora, sono pronti a tornare alla carica. Come conferma anche il viaggio spagnolo del numero uno di Suning, Jindong Zhang, che proprio pochi giorni fa ha incontrato a Madrid il presidente delle 'merengues' Florentino Perez. Un vertice servito a consolidare i rapporti tra le due società, diventati ottimi negli ultimi mesi, ma non solo. Perché, secondo indiscrezioni, l'incontro sarebbe stato anche occasione per rinfrescare l'interesse nerazzurro per il colombiano che in questa stagione ha collezionato 23 presenze, delle quali solo 5 in campo per tutti i 90 minuti.

Calciomercato Inter, James Rodriguez: "Voglio restare al Real Madrid"

Nonostante il ruolo da non protagonista e le sirene dei grandi club europei come l'Inter, appunto, ma anche la Juventus e molti altri, James Rodriguez non sembra però intenzionato a lasciare il 'Santiago Bernabeu'. E lo ha ribadito anche ieri, dopo la vittoria in casa dell'Eibar dove è tornato anche al gol, che in campionato mancava addirittura da settembre: "Quando mi danno la possibilità cerco sempre di fare cose buone. Voglio restare qui. Devo avere chiaro in mente che nella vita e nel calcio non si sa mai quello che può succedere, ma io voglio rimanere qui al Real.