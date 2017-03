Calciomercato Juventus, pericolo Arsenal per Alex Sandro: la mossa bianconera

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

05/03/2017 08:44

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO ARSENAL / L'Inghilterra chiama, la Juventus risponde: la Premier League sembra guardare con molto interesse in casa bianconera. Se non è certo un mistero che nel prossimo calciomercato Juventus, l'Arsenal potrebbe fiondarsi su Allegri per sostituire Arsene Wenger, dalle parti dell'Emirates Stadium pensano anche ad Alex Sandro. Il terzino brasiliano piace non poco ai 'Gunners' che, come riferisce il 'Mirror', sarebbero pronti a presentare un'offerta importante per strappare l'ex Porto alla 'Vecchia Signora'.

Un'insidia che si aggiunge a quella di Antonio Conte: come raccontato da Calciomercato.it, anche il Chelsea ha messo gli occhi su Alex Sandro e in estate potrebbe far partire l'assalto per portarlo alla corte dell'ex commissario tecnico dell'Italia.

Proprio per evitare questo duplice rischio inglese, la Juventus si sta giocando le sue carte ed è in trattativa per il rinnovo di contratto del calciatore. Alex Sandro potrebbe così firmare un nuovo accordo con la società piemontese con ritocco sia alla data di scadenza che all'ingaggio.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro rinnovo per allontanare la Premier

La prima potrebbe essere estesa al 2022; per quanto riguarda l'aspetto economico, invece, per il brasiliano sarebbe pronto un ingaggio da oltre quattro milioni e mezzo a stagione. Potrebbero essere questi gli argomenti giusti per spegnere le sirene che arrivano da Oltremanica e continuare ad avere il talento brasiliano sull'out mancino.