Ligue 1, il Nizza resta incollato alla vetta. Colpo esterno per l'Angers

05/03/2017 00:32

LIGUE 1/ Il Nizza resta incollato in vetta alla classifica del campionato francese (in attesa della partita del Monaco) vincendo di misura in casa del Dijon. Nelle altre gare della serata, colpaccio esterno dell'Angers sul campo del Caen e scialbo 0-0 ta Bastia e Saint-Etienne.

BASTIA-ST.ETIENNE 0-0

CAEN-ANGERS 2-3

50' Ekambi, 11' Rodelin, 21' N'Doye, 48 rig. Magnani, 67' Santini

DIJON-NIZZA 0-1

69' Cyprien

METZ-RENNES 1-1

45' Diabate, 90' Said

MONTPELLIER-GUINGAMP 1-1

50' Mounie, 85' Briand

S.F.