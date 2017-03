Frosinone, Stirpe: "Il nuovo stadio prende forma"

05/03/2017 01:19

NEWS FROSINONE/ Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpre, ha parlato del nuovo stadio dei gialloblu intervendo sulle frequenze di 'Radio Deejay: "Questo progetto è il frutto della collaborazione tra la nostra società ed il comune. Questa idea è nata alla fine del 2014, quindi c’è voluto un po’ per la fase progettuale e poi successivamente si è passati alla fase operativa. Questa nuova struttura sta nascendo in una località dove già esisteva una tribuna, perché questo è uno stadio che doveva sorgere agli inizi degli anni settanta, diventando poi una delle tante opere incompiute del nostro paese. Il comune ha deciso di rimettere mano su questo sito eseguendo una serie di opere, consegnandoci il manufatto in una certa condizione e noi ci siamo impegnati a completarlo, facendolo diventare uno stadio a tutti gli effetti".

RIPARTIZIONE RISORSE - "Troppo spread tra Serie A e Serie B? Basta vedere cosa succede negli altri paesi europei, ad esempio la Germania dove la mutualità che la Serie A dà alla B è del circa 20%, o negli altri paesi ci sono delle cifre fisse ed importanti, non paragonabili a quelle che percepisce la nostra serie cadetta. Questo sarà un limite per lo sviluppo di tutto l’impianto calcistico. Bisognerà lottare per una ripartizione più equa".

S.F.