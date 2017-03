Cagliari-Inter, Rastelli: "Banco di prova importante"

04/03/2017 23:58

CAGLIARI INTER RASTELLI / Difficile impegno per il Cagliari nella 27a giornata di Serie A. Domani gli uomini di Rastelli saranno chiamati a non sfigurare contro l'Inter davanti al proprio pubblico. Il tecnico oggi ha analizzato la partita in conferenza stampa: "La vittoria di Crotone ci ha dato un grande entusiasmo per fronteggiare questo impegnativo trittico di gare nel miglior modo possibile. Sappiamo che domani dovremo vedercela contro una squadra fortissima, ma vogliamo migliorarci. Per noi è un importante banco di prova. L’Inter vale la Juventus, per valore dell’organico e fisicità, che spesso in Serie A fa la differenza. E' una squadra molto più quadrata. Pressa, non ti fa ragionare e ha delle individualità che possono fare male in qualsiasi momento. Vittoria? Ci piacerebbe. Finora in casa abbiamo ottenuto grandi risultati, ma manca il successo eccellente. Ci stiamo preparando per conquistarlo domani, anche se sappiamo benissimo che non sarà affatto semplice".

M.D.A.