Milan-Chievo, Maran: "La prestazione mi è piaciuta. Sulla traversa di Cacciatore..."

04/03/2017 23:27

MILAN CHIEVO/ Il tecnico del Chievo Rolando Maran, ha commentato a 'Sky Sport' il ko rimediato in casa del Milan: "Cosa ho pensato alla traversa di Cacciatore? Non si può dire, si poteva riaprire un partita che comunque mi è piaciuta per come è stata interpretata dai giocatori. Se è stato troppo pericoloso venire a San Siro cercando di giocare? L'atteggiamento alla lunga premia, abbiamo concesso più occasioni quando avevamo noi la palla, siamo stati un po' troppo alti, presi dall'esaltazione di poter far bene siamo andati anche oltre. Se quando entro in grandi stadi penso se arriverà mai il mio momento? Sono contento di allenare una squadra importante come il Chievo e lavoro senza pensare ad altro".

S.F.