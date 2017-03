Milan-Chievo, Bacca: "Felice qui, c'è l'appoggio dell'ambiente"

04/03/2017 22:54

MILAN CHIEVO BACCA / Al termine della vittoria del Milan contro il Chievo, Carlos Bacca ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Stavo passando un momento difficile, non facevo gol ma sentivo sempre l'appoggio di tutti. Oggi ho fatto due reti, sono contento - esordisce a 'Premium Sport' - L'appoggio di tifosi, compagni e allentatore mi dà tanta felicità, devo lavorare ancora di più. Champions League? Pensiamo a partita dopo partita, oggi abbiamo vinto una partita difficile. Mercato? Io sono sempre stato sicuro di me e della società: quando Galliani mi ha detto di venire qui non ci ho pensato due volte. Sono qui, rimango qui e sono felice. Dedica dei gol? A mia moglie per il suo compleanno, alla mia famiglia ma prima di tutto a Dio".

M.D.A.