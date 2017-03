Liga, Barcellona-Celta Vigo 5-0: doppio Messi, catalani ancora in vetta

04/03/2017 22:38

LIGA BARCELLONA CELTA VIGO / 'Manita' del Barcellona nella 26a giornata di Liga spagnola contro il Celta Vigo. I catalani hanno risposto con un perentorio 5 a 0 alla vittoria odierna del Real Madrid. In rete Messi (per lui doppietta), Neymar, Rakitic e Umtiti. Con questi tre punti, la squadra di Luis Enrique si è riportata in vetta alla classifica.

Barcellona-Celta Vigo 5-0: 24', 64' Messi (B); 40' Neymar (B); 58' Rakitic (B); 61' Umtiti (B)

CLASSIFICA: Barcellona 60, Real Madrid 59, Siviglia 55, Real Sociedad 48, Atletico Madrid 46, Villarreal 45, Eibar 39, Athletic Bilbao 38, Espanyol 36, Celta Vigo 35, Alaves 33, Las Palmas 29, Valencia 29, Betis 27, Malaga 26, Leganes 24, Deportivo la Coruna 20, Granada 19, Sporting Gijon 17, Osasuna 10.

M.D.A.