Calciomercato Napoli, Rog stupisce: altra plusvalenza

04/03/2017 22:05

CALCIOMERCATO NAPOLI ROG / Due prestazioni entusiasmanti per entrare nelle gerarchie di Sarri. Era l'obiettivo di Marko Rog a inizio settimana quando, complice l'infortunio di Allan, ha finalmente avuto a l'occasione per mettersi in mostra. Così, nel giro di pochi giorni, il centrocampista croato ha estasiato i tifosi partenopei contro Juventus e Roma: tra i migliori in campo nel match di Coppa Italia e anche in quello di campionato.

Qualità, personalità e grinta. Caratteristiche importanti che lo proiettano tra i possibili titolari nei prossimi impegni degli azzurri. Il Napoli ha finalmente scoperto il talento del giovane croato arrivato in estate dalla Dinamo Zagabria. Un talento che fra non molto potrebbe valere molti più soldi di quelli spesi in estate da De Laurentiis. Dopo Zielinski e Diawara, infatti, anche Rog si candida a nuova plusvalenza del centrocampo partenopeo.

M.D.A.