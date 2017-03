Milan-Chievo, Suso ko: al suo posto entra Ocampos

04/03/2017 21:26

MILAN CHIEVO/ Brutta notizia per Montella pochi minuti dopo il gol di Bacca che ha sbloccato Milan-Chievo: Suso si è accasciato a terra chiedendo al tecnico di essere sostituito. Per lo spagnolo che in settimana aveva già accusato un problema di tipo muscolare, si teme uno stiramento. La sua partita è durata appena 33 minuti: al suo posto è entrato Ocampos. Bisognerà aspettare gli esami di fine partita per capire l'entità del problema.

S.F.