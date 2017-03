Sampdoria-Pescara, Quagliarella: "Ora sono più sereno"

04/03/2017 21:10

SAMPDORIA PESCARA QUAGLIARELLA / Ancora un altro gol per Fabio Quagliarella. L'attaccante napoletano ha contribuito alla vittoria per 3 a 1 della Sampdoria contro il Pescara. A fine partita ha mostrato la sua gioia ai microfoni di 'Sky': "Abbiamo fatto una buona partita, ma col Genoa servirà una Samp migliore: il derby è una partita a sé. Arrivare dietro le grandi? Dobbiamo dare un senso a questa stagione e provarci: bisogna far diventare 'ottimo' un buon campionato. Schick? Un gran bel giocatore. Ancora giovane, quindi deve crescere e migliorare. Ma devo migliorare io a 34 anni, figuriamoci lui a 21! I gol dopo la brutta vicenda? Ora sono più leggero e gioco più serenamente. Sarà pure una coincidenza, ma i numeri dicono che da quando ho risolto questo problema, segno di più".

M.D.A.