Roma-Napoli, 'sorpresa' in tribuna per gli azzurri

04/03/2017 20:45

ROMA NAPOLI / Vittoria importante per il Napoli nell'anticipo della 27a giornata di Serie A contro la Roma. Gli azzurri si sono imposti per 2 a 1 allo stadio 'Olimpico', dove era presente anche Aurelio De Laurentiis, tornato dagli impegni in America. Il patron ha assistito alla gara accanto al celebre chef e tifoso azzurro Antonino Cannavacciuolo, che ha potuto gioire per la doppietta di Mertens. A fine partita, inoltre, negli spogliatoi del Napoli è entrato Zbigniew Boniek, che si è complimentato con Sarri e ha salutato i connazionali Milik e Zielinksi.

M.D.A.