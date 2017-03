Calciomercato Milan, Maiorino: "Donnarumma e Suso? C'è tempo per rinnovare"

04/03/2017 20:26

CALCIOMERCATO MILAN MAIORINO / Settimana intensa in casa Milan. Il ds Maiorino ha fatto il punto della situazione dopo il mancato closing: "Siamo tranquilli, stiamo aspettando che il closing avvenga e poi vedremo - esordisce a 'Premium Sport' - E' stata una settimana intensa come tutte, si è sempre lavorato con la stessa voglia e impegno. Attendiamo delle indicazioni da Fininvest, finché saremo qui lavoreremo come sempre. Abbiamo lavorato dal primo giorno isolandoci: è stato bravissimo il mister. Vogliamo continurare a fare risultati positivi, magari raggiungendo i 3 tre punti stasera. I tifosi si tranquillizzano coi risultati, noi cerchiamo di farli. Rinnovi di Donnarumma e Suso? Donnarumma ha un contratto da professionista che scade nel 2018, c’è tutto il tempo per valutare, trattare e eventualmente rinnovare, che è la nostra priorità. E' un professionista. Obiettivo? La nostra ambizione è quella di tornare in Europa e vincere tutte le partite. Stasera vogliamo i tre punti, speriamo di riuscirci. Per noi non è cambiato niente, siamo tranquilli e il nostro modo di lavorare non è cambiato".

M.D.A.