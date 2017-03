Premier League, Liverpool-Arsenal 3-1: Klopp elimina Wenger dalla corsa al titolo

04/03/2017 20:35

PREMIER LEAGUE/ L'Arsenal è praticamente fuori dalla corsa alla Premier League: con la sconfitta rimediata in casa del Liverpool, i 'Gunners' restano a 13 punti di distanza dal primoo posto in classifica del Chelsea, quanto mancano 12 giornate alla fine del campionato. I 'Reds' si portano invece al terzo posto momentaneo, grazie ai gol di Firmino, Mane e Wijnaldum. La sconfitta odierna mette a repentaglio anche la panchina di Arsene Wenger: dopo 21 anni, si va verso la fine della sua avventura alla guida dell'Arsenal che sa pensando seriamente a Massimiliano Allegri per sostituirlo.

LIVERPOOL-ARSENAL 3-1

9' Firmino (LIV), 40' Mane (LIV), 57' Welbeck (ARS), 91' Wijnaldum (LIV)



S.F.