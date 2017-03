Milan-Chievo, Maran annuncia: "Difficile far giocare Pellissier"

04/03/2017 20:21

MILAN CHIEVO/ Rolando Maran ha analizzato le difficoltà per il suo Chievo nella gara di stasera contro il Milan. Il tecnico ha parlato poco prima del fischio di inizio: "Per quanto riguarda Pellissier, è difficile che io possa utilizzarlo a partita in corsa, non ha ancora recuperato. Inglese ha ancora qualche fastidio ma può dare una mano - le sue parole a 'Premium Sport' - Non è semplice avere tre vittore consecutive in trasferta, sarebbe una cosa difficile per un club come il nostro ma ci proveremo con tutte le nostre forze. Non me li aspetto distratti, si sa che tutto passa dal campo".

M.D.A.