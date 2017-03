PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-PESCARA: Fernandes devastante, Coda sbaglia troppo

Marco Di Nardo

04/03/2017 20:04

PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA PESCARA PROMOSSI E BOCCIATI – Il duo Zampano – Benali ed il gol di Cerri non basta agli abruzzesi per fermare un Sampdoria trascinata dall’estro di Fernandes che, oltre alla rete trovata, fornisce due assist stupendi a Quagliarella ed a Schick. Sotto tono Pavlovic e Coda.

SAMPDORIA

Viviano 6 – Non può far nulla sul gol di Cerri. Bene sia nelle uscite alte che nei disimpegni con i piedi.

Sala 5,5 – Approfitta del movimento ad allargarsi di Barreto per sovrapporsi ed andare al cross. Commette qualche errore in fase di non possesso palla. Si fa anticipare da Cerri in occasione dell’uno a uno. Dall’82’ Bereszynski – s.v.

Silvestre 6 – Riesce senza grossi problemi a limitare Cerri ed a limitare qualche errore di Skriniar.

Skriniar 5,5– Benali e Cerri mettono in evidenza qualche suo limite difensivo. Poco preciso nelle aperture per Pavlovic.

Pavlovic 5 – Il duo Zampano-Benali lo fa ammattire, sbagliando spesso i tempi d’intervento. Da un suo errore, nasce l’azione che porta al gol di Cerri.

Praet 5,5 – Rispetto a Barreto, non riesce ad aiutare come dovrebbe il terzino, lasciando al Pescara sempre la possibilità di creare una situazione di due contro uno a favore. Meglio nel secondo tempo

Torreira 6 – Dopo un primo tempo poco convincente, riesce ad imbastire manovre veloci e imprevedibili.

Barreto 6 – Rispetto alle precedenti gare, riesce a fare bene entrambe le fasi di gioco. Dal 74’ Linetty 6 – Utile nel velocizzare il fraseggio corto.

Fernandes 7,5 – Su assist di Muriel, segna al 18’ il quarto gol stagionale. Da un suo pregevole cross, arriva il gol di Quagliarella. Da un altro suo grande assist, arriva il gol di Schick.

Quagliarella 7 – Bravo nell’eludere la marcatura di Stendardo andando a segno al 58’ per la settima volta in stagione. Il suo movimento ad allargarsi, crea grossi problemi alla retroguardia avversaria.

Muriel 6 – Da un suo assist arriva il gol del momentaneo vantaggio. Meno incisivo sotto porta rispetto le gare precedenti. Dal 62’ Schick 6,5 – Dopo appena sei minuti, segna il suo settimo gol stagionale su assist di Fernandes. Spreca un paio di contropiedi, optando sul tiro invece di passare ai compagni più liberi.

All. Giampaolo 6,5 – Dopo un primo tempo giocato a ritmo lento, riesce ad ottenere dalla propria squadra un gioco più veloce che gli consente di mettere ko un fragile Pescara.

PESCARA

Bizzarri 6– Incolpevole sui tre gol della Sampdoria. Molto attento sui tiri di Praet, Muriel e Barreto.

Zampano 6,5 – Bravo in fase difensiva. Le sue sovrapposizioni, mettono in crisi Pavlovic.

Stendardo 5 – In difficoltà sui tagli degli attaccanti avversari. In occasione del secondo gol della Sampdoria, si perde Quagliarella, consentendo al centravanti napoletano di segnare il gol del due a uno.

Coda 4,5 - Più in difficoltà rispetto al compagno di squadra, soprattutto nel far salire il fuorigioco. Sbaglia nel farsi superare facilmente da Schick in occasione del terzo gol. Dall’82’ Fornasier – s.v.

Biraghi 5,5 – Insieme a Zampano, riesce a fare buone cose in fase offensiva. Soffre la velocità di Muriel e l’estro di Fernandes.

Verre 5,5 – Se in fase offensiva dà il suo aiuto, in fase di non possesso palla lascia molto a desiderare. Dall’88’ Brugman – s.v.

Bruno 5,5 – Passo in avanti rispetto a sette giorni fa, soprattutto nell’aiutare la difesa quando la Sampdoria attacca. Cala nel secondo tempo.

Memushaj 6– Dei tre centrocampisti, è l’unico che riesce a fare bene entrambe le fasi fino alla fine.

Benali 6,5 – Gran momento di forma per il centrocampista del Pescara, pronto sempre a ripiegare in fase di non possesso palla per poi verticalizzare per le punte. Da un suo assist, arriva il gol dell’uno a uno.

Cerri 6 - Attacca gli spazi nei tempi e nei modi giusti. Da un assist di Benali, arriva il suo secondo gol in Serie A al 32’. Protegge poco palla, non riuscendo quasi mai a far salire la squadra. Dal 75’ Kastanos – s.v.

Caprari 5,5 – Propositivo e sempre pronto ad attaccare la profondità ma, eccetto in due occasioni, non riesce ad impensierire Viviano.

All. Zeman 5,5 – Il suo Pescara regge solamente un tempo mettendo ulteriormente in mostra tutti i suoi limiti in entrambe le fasi di gioco.

Arbitro: Pasqua 6 - Buona prestazione del direttore di gara della sezione di Tivoli che, sanziona con il giallo solo i falli più cattivi, puntando maggiormente sul dialogo con i giocatori. Dubbio il contatto non fischiato all’87’ tra Stendardo e Schick al limite dell’area di rigore.

TABELLINO

SAMPDORIA-PESCARA 3-1

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano, Sala (82’ Bereszynski), Silvestre, Skriniar, Pavlovic, Praet, Torreira, Barreto (74’ Linetty), Fernandes, Quagliarella, Muriel (62’ Schick). A disposizione: Puggioni, Regini, Dodô, Djuricic, Simic, Palombo, Cigarini, Álvarez, Budimir. All. Giampaolo

Pescara (4-3-3): Bizzarri, Zampano, Stendardo, Coda (82’ Fornasier), Biraghi, Verre (88’ Brugman), Bruno, Memushaj, Benali, Cerri (75’ Kastanos) , Caprari. A disposizione: Fiorillo, Crescenzi, Milicevic, Cubas, Muntari, Muric. All. Zeman

MARCATORI: 18’ Fernandez (S), 32’ Cerri (P), 58’ Quagliarella (S), 68’ Schick (S)

ARBITRO: Pasqua Fabrizio (Sez. di Tivoli)

AMMONITI: 47’ Coda (P), 86’ Bruno (P)

ESPULSI: -