Serie A, Sampdoria-Pescara 3-1: Quagliarella e Schick spezzano gli equilibri!

04/03/2017 19:53

SERIE A SAMPDORIA PESCARA 3-1 / La Sampdoria batte in casa il Pescara e si prepara al derby contro il Genoa nel migliore dei modi. Dopo un primo tempo di sostanziale parità (concluso 1-1 con gol di Cerri e Fernandes) nella ripresa i blucerchiati sono stati invece in grado di rompere gli equilibri: prima Quagliarella, poi Schick - ancora in gol da subentrato - hanno capitalizzato la superiorità in campo.

Sampdoria-Pescara 3-1: 18' Fernandes (S), 31' Cerri (P), 58' Quagliarella (S), 68' Schick (S)

CLASSIFICA: Juventus 66; Roma 59*; Napoli 57*; Atalanta 51; Lazio 50; Inter 48; Milan 47; Fiorentina 41; Sampdoria* 38; Torino 36; Chievo 35; Cagliari 31; Sassuolo 30; Udinese 29; Bologna 28; Genoa 26; Empoli 22; Palermo 15; Crotone 13; Pescara* 12.

*Una gara in più