Sampdoria, Schick non si smentisce: nuovo 'messaggio' all'Inter

04/03/2017 19:40

SAMPDORIA INTER SCHICK - Gli sono bastati appena 5' minuti dal suo ingresso in campo al posto di Muriel per graffiare e mettere in ghiaccio il risultato per la Sampdoria nel match contro il Pescara. Patrik Schick non si smentisce, risultando ancora una volta decisivo a gara in corso: da subentrato, infatti, il 21enne attaccante ceco ha realizzato 6 delle 7 reti segnate finora in campionato.

Una media di quasi un gol a partita per l'ex talento dello Sparta Praga, con il sigillo di questo pomeriggio al 'Ferraris' che potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo del suo cartellino. Sotto contratto fino al giugno 2020, Schick ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro che il patron doriano Ferrero vorrebbe portare a 40. Intanto l'Inter, il club che più di tutti starebbe seguendo il bomber classe '96, continua a prendere appunti…



G.M.