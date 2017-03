Roma-Napoli, Mertens e la sua esultanza: ecco la spiegazione

04/03/2017 19:14

ROMA NAPOLI MERTENS - Ha fatto discutere la strana e originale esultanza di Dries Mertens in occasione del primo gol segnato contro la Roma. In tanti hanno motivato il gesto del belga vista la sua passione per i cani: il fantasista del Napoli ne avrebbe tanti a casa e nel capoluogo campano sovvenzionerebbe anche un canile.

C'è però anche una seconda ipotesi, questa non legata però all'amore per gli animali. Mertens nelle scorse partite sarebbe stato fischiato da alcuni tifosi per la sua presunta facilità nel cadere a terra a contatto con i difensori avversari e l'esultanza potrebbe essere quindi ricondotta ad una sorta di 'rivincita' nei loro confronti. La cosa certa, comunque, è la doppietta realizzata all''Olimpico' dal belga che ha trascinato il Napoli al successo nel big-match contro Dzeko e compagni.

G.M.