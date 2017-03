ZONA MISTA - Roma-Napoli, Perotti: "Meglio loro, ma quasi un pareggio alla fine"

04/03/2017 18:24

ROMA NAPOLI PEROTTI / Diego Perotti, esterno della Roma, ha affidato a 'Premium Sport' la sua analisi della gara persa contro il Napoli. Le parole: "Loro hanno fatto meglio di noi, ma alla fine stavamo quasi per pareggiarla. Giocare ogni 4 giorni non ci aiuta. Derby? Partita già messa alle spalle, non ci ha influenzato".

ZONA MISTA - Ai microfoni di Calciomercato.it: "Sono due sconfitte che bruciano, sia questa che quella contro la Lazio. Loro meglio nel palleggio; il lato positivo è che il gol ci dà vantaggio nello scontro diretto

O.P.