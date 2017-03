Roma-Napoli, Strootman... e quel gol che può pesare a fine campionato

04/03/2017 18:04

ROMA NAPOLI - Un gol, quello di Kevin Strootman, che non è servito alla Roma per rimomtare lo svantaggio contro il Napoli nel big-match dell''Olimpico'. La rete dell'olandese, però, potrebbe risultare preziosissima ai giallorossi nell'eventualità in cui le due squadre arrivassero a pari punti: se infatti Roma e Napoli concludessero appaiate in classifica, si prenderebbero in considerazione gli scontri diretti tra le due formazioni.

Il regolamento della Lega Serie A in questo senso non dà peso ai gol segnati in trasferta, con i giallorossi che sarebbero così in vantaggio nel computo delle reti segnate nelle due partite contro i partenopei (4-3), calcolando il 3-1 con cui si impose l'undici di Spalletti al 'San Paolo' e il successo odierno per 2-1 di Mertens e compagni. Nonostante la vittoria odierna degli uomini di Sarri, i capitolini conservano ancora due punti di vantaggio in classifica sui rivali.

G.M.