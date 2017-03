Bundesliga, è fuga Bayern, il Borussia Dortmund demolisce il Bayer Leverkusen

04/03/2017 17:42

BUNDESLIGA RISULTATI 23A GIORNATA / Festival del gol oggi pomeriggio in Bundesliga: ne sono arrivati ventidue in cinque partite. A prendersi la palma di partita più scoppiettante è stata Borussia Dortumund-Bayer Leverkusen terminata con un tennistico 6-2 a favore dei padroni di casa: sugli scudi Aubameyng autore di una doppietta. Spettacolo anche tra Hoffenheim e Ingolstad chiusasi col risultato finale di 5-2 per i primi.

Il Bayern Monaco, invece, non si è lasciato sfuggire l'occasione di approfittare del pari di ieri del Lipsia ed ha steso con un netto 3-0 il Colonia volando a +7. Chiudono la vittoria, firmata Kruse, del Werder e il pareggio di Wolfsburg al quale non è bastata la rete di Mario Gomez.

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 6-2: 6’ Dembele (BD), 26’ Aubameyang (BD), 48’ Volland (BL), 69’ Aubameyang (BD), 74’ Wendell (BL), 77’ Pulisic (BD), 85’ rig. Schürrle (BD), 92’ Guerreiro (BD)

FC Colonia-Bayern Monaco 0-3: 25’ Martinez, 48’ Bernat, 91’ Ribery

Hoffenheim-Ingolstadt 5-2: 17’ Rudy (H), 38’ Cohen (I), 60’ aut.Suele (H), 62’ Szalai (H), 77’ Kramaric (H), 79’ Szalai (H), 88’ Huebner (H)

Mainz-Wolfsburg 1-1: 20’ Gomez (W), 24’ Cordoba (M)

Werder Bremen-Darmstadt 2-0: 75’ rig.Kruse, 90’ Kruse

CLASSIFICA: Bayern 56 punti; Lipsia 49, Dortmund 43; Hoffenheim 41; Hertha 37*; Eintracht 35; Colonia 33; Leverkusen 30 e Friburgo* 30; Mönchengladbach* e Mainz 29; Augsburg 28; Schalke 27*; Werder 25; Wolfsburg 23; Amburgo 20*; Ingolstadt 18; Darmstadt 12.

*Una partita in meno

D.G.