Roma-Napoli, Spalletti: "Scudetto quasi impossibile! Morale basso". Su Dzeko...

04/03/2017 17:33

ROMA NAPOLI SPALLETTI / Luciano Spalletti, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il la sconfitta casalinga contro il Napoli. Ecco l'analisi del tecnico: "Il Napoli ha fatto molto bene nel primo tempo e noi non siamo stati spregiudicati e coraggiosi. Ci hanno sempre costretto ad essere risucchiati dalla linea di difesa, poi quando siamo rientrati in gara loro sono comunque rimasti corti. Ci è mancata la libertà oggi. Il Napoli ha usato un ottimo palleggio che ci ha stanati: in occasione dello 0-1 siamo stati attratti dalla palla, sono errori che si possono commettere. Si deve essere realisti, se la Juventus vincesse lo Scudetto diventa impossibile".

EUROPA LEAGUE - "Come affrontiamo la prossima? Quando perdi sei dispiaciuto ed il morale si abbassa un po'. Poi però si fanno analisi e ci si dice le cose vere andando dentro il problema e cercando la soluzione corretta".

DZEKO - "Si prova sempre a giocare, però se li avversari stanno bene in campo si devono cercare anche altre soluzioni. Non c'è un piano, ci si deve adeguare alla partita. Dovevamo salire maggiormente verso di lui".