Roma-Napoli, l'allarme di Adani: "Mertens difficilmente ci sarà col Real"

04/03/2017 17:06

INFORTUNIO MERTENS - Le condizioni di Dries Mertens tengono con il fiato sospeso i tifosi del Napoli in vista del ritorno di Champions in programma martedì al 'San Paolo' contro il Real Madrid. Daniele Adani, però, non dà molte speranze di recupero al fantasista belga: "Personalmente, non credo che ce la faccia. Andiamo a vedere l'entità dell'infortunio, però se si sono rotte anche un po' di fibre è difficile recuperare in tre giorni", ha sottolineato l'ex difensore a 'Sky Sport' dopo Roma-Napoli.



G.M.