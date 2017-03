Roma-Napoli, record contro record: quello di Mertens pone fine a quello giallorosso

04/03/2017 17:10

ROMA NAPOLI MERTENS / Un record per batterne un altro. Con la doppietta realizzata quest'oggi all''Olimpico' Dries Mertens ha raggiunto quota 11 gol in trasferta (sui 18 totali realizzati in campionato). Nessuno ha fatto meglio di lui in Serie A. Una doppietta che, inoltre, ha inflitto alla Roma la prima sconfitta interna: prima di oggi, infatti, la truppa di Spalletti aveva conquistato 13 vittorie su altrettante gare giocate davanti ai propri tifosi.

D.G.