Sampdoria, Okaka rivela: "Ho lasciato per problemi con Mihajlovic e Ferrero"

04/03/2017 16:52

SAMPDORIA OKAKA ITALIA / Con la maglia della Sampdoria Stefano Okaka ha raggiunto la maturità calcistica. "Bei ricordi il periodo in blucerchiato - ha ammesso l'attaccante, oggi al Watford di Mazzarri, sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport - Manolo (Gabbiadini, ndr) a destra, io al centro e Eder a sinistra. C'era anche Obiang, ora al West Ham. Alla fine dell'andata eravamo in alto. Grande calcio, ci divertivamo. Cosa è successo dopo? Problemi con Mihajlovic e il presidente Ferrero. Brutte storie. Roba passata, guardiamo avanti".

Una lunga intervista dove è tornato anche sulla chiamata azzurra e quella, tentata, della Nigeria: "Ho ricordi vaghi di quando ero piccolo. La federazione mi contattò prima del Mondiale 2014 per sondare la disponibilità, ma io mi sento italiano. Un giorno tornerò in Nigeria per vederla con gli occhi dell'adulto. In Africa la gente è povera, ma riesce a sorridere anche nella miseria. Una lezione di vita. Rispetto le scelte, ma mi ha fatto male l’esclusione last minute all'Europeo, dopo aver segnato 17 gol con l'Anderlecht ed essere stato nel gruppo fino alle convocazioni. La maglia azzurra è un'emozione profonda. Spero di tornare”.

D.G.