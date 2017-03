PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-NAPOLI: Fazio in bambola, Reina fenomeno

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

04/03/2017 16:55

PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-NAPOLI PROMOSSI E BOCCIATI – Il Napoli, che veniva da un periodo poco brillante, espugna l'Olimpico con il solito modulo e soprattutto con la solita prima punta inarrestabile: Dries Mertens. Il belga è autore della doppietta che stende la Roma. I giallorossi, praticamente assenti per gran parte della gara, provano il tutto per tutto con l'arrembaggio finale. Strootman riaccende le speranze, ma Reina le spegne proprio sul finale. All'Olimpico è stato comunque spettacolo.

ROMA

Szczesny 5,5 – Non brillantissimo in uscita su Mertens, anzi appare anche in ritardo. Il secondo gol non è colpa sua, ma solo di Fazio. Bravo però su Rog nel finale.

Rüdiger 6 – Salva il possibile 3-0 in scivolata, togliendo dai piedi del solito Mertens il pallone servito da Callejon. Ci mette il fisico per spingere sulla fascia, soprattutto nel primo tempo. Il più lucido della retroguardia romanista, cala alla distanza ma è normale.

Manolas 5 – Sbaglia tanto in fase d'impostazione, ma anche qualcosa sugli interventi. Insigne gli ruba il pallone a fine primo tempo facendo ripartire velocemente il contropiede azzurro. Lui prova a recuperare, male, e rimedia il giallo.

Fazio 4 – Accorcia troppo presto sul filtrante di Hamsik per Mertens, ed il belga è letale a tu per tu con Szczesny. Sbaglia ancora in fase di impostazione e poi in chiusura quando Mertens raddoppia. Dal 52' Bruno Peres 5,5 – Entra e dà maggiore spinta in fase offensiva, ma spreca un buon pallone al tiro sotto porta. Non è la prima volta, e i tifosi non lo perdonano, anche per via del risultato.

Juan Jesus 5,5 – Non commette errori in marcatura, anzi nel primo tempo riesce anche a mettere qualche pezza. Non può abbandonare la posizione però, perchè pressato costantemente in fase di possesso.

De Rossi 5 – Il metronomo della Roma non gioca una buona gara. I centrocampisti del Napoli vanno a mille e lui fatica a stare dietro le loro giocate. Viene anche ammonito, ma gli va bene perché ci sarebbe il secondo giallo dopo il calcetto a Reina da terra.

Strootman 6,5 – Recupera comunque un buon numero di palloni a centrocampo e poi sul finale accende le speranze giallorosse col gol del 2-1. Grandioso l'assist per Salah che a tu per tu con Reina non riesce a pareggiare.

Perotti 6 – L'unico a tentare il dribbling nell'uno contro uno, anche se non è in giornata di grazia. Ci prova a dare velocità soprattutto nelle ripartenze, ma i risultati non sono soddisfacenti. Comunque è lui a servire l'assist per il gol di Strootman. E' sua l'ultima speranza romanista con quel rasoterra a giro che sfiora il palo.

Nainggolan 5,5 – La partita strepitosa di San Siro è alle spalle. Sarà il cambio modulo, ma il belga non incide granché. Tanta corsa per lui, come al solito, ma poco altro. Anche dalla distanza il tiro è fiacco.

El Shaarawy 5 - Ci prova nel primo tempo ma è poco lucido nell'uno contro uno. Non crea mai superiorità numerica e Spalletti lo sostituisce dopo il raddoppio del Napoli. Dal 52' Salah 6 – Una conclusione piazzata da fuori area e in generale una migliore intesa con Dzeko, poi il palo clamoroso sul finale, dove è sfortunato.

Dzeko 5 – Va meglio nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo. Forse è un po' stanco, ci starebbe peraltro. Mai pericoloso e in generale appare poco nel vivo della manovra, ricordando più il vecchio Dzeko che quello super di questa stagione.

All. Spalletti 5 – Cambia tutto dopo la sconfitta di Coppa Italia e il risultato lo punisce. La Roma appare disordinata negli ultimi trenta metri, con poche idee. La perde sul piano fisico e dell'atteggiamento mentale. Inutili i cambi.

NAPOLI

Reina 7,5 – Gran parata in tuffo sulla conclusione di Perotti ad inizio ripresa. Determinante e un po' fortunato nell’uscita su Salah al 59'. Non può nulla sul gol di Strootman ma su Perotti salva il risultato in modo clamoroso.

Hysaj 6 – Ordinato e sicuramente in ripresa rispetto alle ultime uscite. Non rischia mai e fa bene, vista l'importanza del match.

Albiol 6,5 – Buona la sua gara. Non sbaglia mai ed è ordinato e preciso negli interventi. Sul finale balla un po' anche lui, ma tiene durante l'arrembaggio della Roma.

Koulibaly 7– Dzeko lo prende lui, annullandolo totalmente nel primo tempo. Nella ripresa la Roma fa un po' meglio, ma lui è comunque presente ovunque. E' tornato quello pre Coppa d'Africa.

Ghoulam 6 – Le discese sono buone soprattutto nel primo tempo, poi scemano nel corso della ripresa. Mantiene la posizione anche per via della stanchezza.

Rog 7 – Fisicità e corsa in mezzo al campo, proprio ciò che serviva a Sarri per contrastare due giganti come Strootman e De Rossi. Gioca con personalità. Prima del gol di Strootman va vicinissimo al tris con una bella azione personale.

Jorginho 6 – Lavoro oscuro, lascia agli altri le luci della ribalta. Gioca in maniera scolastica e si limita al compitino. Dal 66' Diawara 6 – Ci mette il fisico rispetto a Jorginho, per contenere gli assalti giallorossi, ma è una lotta dura. Lui fa il suo.

Hamsik 7 – Il filtrante che serve a Mertens per l'1-0 è fantastico. Merito suo anche l'occasionissima capitata sempre a Mertens nei primi minuti, stavolta grazie ad un cross preciso. Un approdo sicuro in mezzo al campo per i compagni: non sbaglia un controllo, né un passaggio.

Callejon 6,5 – Partita di grande sacrificio e di pressing sui portatori di palla giallorossi. Serve a Mertens un bel pallone per il possibile 3-0, ma Rüdiger salva tutto in extremis.

Mertens 7,5 – Solo con una prima punta come lui il Napoli avrebbe potuto realizzare un gol così per il vantaggio. Scatto fulmineo alle spalle di Fazio, controllo e scavetto al portiere in uscita. Ancora letale ad inizio secondo tempo, quando firma il 2-0 su assist di Insigne. Esce per un guaio fisico. Dal 79' Zielinski s.v.

Insigne 7 – Un primo tempo di dribbling e invenzioni, poi quella più bella ad inizio ripresa, quando serve a Mertens un pallone delizioso che vale il raddoppio.

All. Sarri 7 – Viene da un periodo negativo ma al contrario di Spalletti non cambia il suo credo: 4-3-3 con Mertens prima punta. E il risultato gli dà ragione, altre al gioco spumeggiante. Viene espulso per proteste al 70', ma il secondo giallo su De Rossi c'era.

Arbitro: Banti 6 – Giusta la decisione di fermare il gioco un attimo prima che Perotti scoccasse il pallone del vantaggio: l'argentino controlla con la mano. Bravo a vedere lo sgambetto di Mertens a Fazio in occasione del raddoppio annullato. Difficile vedere il calcetto che De Rossi rifila da terra a Reina: sarebbe stato il secondo giallo e quindi espulsione per il capitano della Roma. Manca un fallo di mano di Insigne sul finale su cross di Peres.

TABELLINO

Roma-Napoli 1-2

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio (dal 52' Bruno Peres), Juan Jesus; Strootman, De Rossi; Perotti, Nainggolan, El Shaarawy (dal 52' Salah); Dzeko. A disp.: Gerson, Lobont, Vermaelen, Mario Rui, Grenier, Totti, Paredes, Alisson, Emerson. All. Spalletti.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Rog, Jorginho (dal 66' Diawara), Hamsik; Callejon, Mertens (dal 75' Zielinski), Insigne. A disp.: Strinic, Maksimovic, Maggio, Chiriches, Sepe, Milik, Giaccherini, Rafael, Pavoletti, Allan. All. Sarri.

Marcatori: 26' Mertens (N), 50' Mertens (N), 89' Strootman (R)

Arbitro: Luca Banti (Sez. di Livorno)

Ammoniti: 17' Rog (N), 45' Manolas (R), 65' De Rossi (R), 83' Ghoulam (R), 94' Perotti (R)

Espulsi: 70' Sarri (N)