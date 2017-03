Serie A, Roma-Napoli 1-2: fenomenale Mertens! Reina decisivo nel recupero

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

04/03/2017 16:53

ROMA NAPOLI - Colpaccio Napoli all''Olimpico'. Gli uomini di Sarri riscatanno le sconfitte con Atalanta e Juventus, aggiudicandosi il big-match contro la Roma nell'anticipo della 27a giornata di Serie A. A stendere i giallorossi una splendida doppietta dello scatenato Mertens, che sale a quota 18 nella classifica marcatori. Nel finale accorcia le distanze Strootman, mentre nel recupero è Reina a salvare il risultato prima su Salah e poi devidiando sulla traversa la conclusione di Perotti. Lo stesso Mertens tiene col fiato sospeso il Napoli per un problema alla caviglia accusato nel secondo tempo. Gli azzurri si portano a due punti in classifica dai rivali, con la Roma di Spalletti invece al secondo ko consecutivo dopo il derby perso in Coppa Italia con la Lazio: la capolista Juve, adesso, ha la ghiotta occasione di allungare a +10 il vantaggio vincendo ad Udine.

Roma-Napoli 1-2

26', 50' Mertens; 89' Strootman (R)



CLASSIFICA: Juventus 66; Roma 59*; Napoli 57*; Atalanta 51; Lazio 50; Inter 48; Milan 47; Fiorentina 41; Torino 36; Sampdoria e Chievo 35; Cagliari 31; Sassuolo 30; Udinese 29; Bologna 28; Genoa 26; Empoli 22; Palermo 15; Crotone 13; Pescara 12. *Una gara in più