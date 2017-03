Serie B, 29a giornata: Spal da primato anche col pari. Perugia da paura

04/03/2017 16:55

SERIE B RISULTATI CLASSIFICA / In attesa dei tre posticipi di domani e lunedì, quando scenderà in campo la capolista Frosinone contro il Cittadella, si è giocato nel sabato pomeriggio di Serie B. Proprio i ciociari dovranno rispondere alla Spal che ha agganciato la testa della classifica col punto fatto oggi contro il Pisa in casa, occasione persa perà tutto sommato per poter mettere un provvisorio gap. Goleada del Perugia che stende l'Avellino con un sonoro 5-0 al 'Partenio' e successi esterni anche per il Novara contro l'Ascoli e per la Pro Vercelli contro la Ternana. Anche il Carpi non sbaglia e supera la Spezia, come l'Entella in casa contro il Bari. Doppio 1-1 in Trapani-Latina e Cesena-Vicenza.

Ascoli-Novara 1-2

Avellino-Perugia 0-5

Carpi-Spezia 1-0

Cesena-Vicenza 1-1

Spal-Pisa 1-1

Ternana-Pro Vercelli 1-2

Trapani-Latina 1-1

Entella-Bari 2-0

CLASSIFICA: Frosinone 52, Spal 52, Verona 49, Benevento 46, Bari 43, Novara 43, Perugia 43, Cittadella 42, Entella 42, Spezia 41, Perugia 40, Carpi 40, Avellino 36, Ascoli 34, Salernitana 32, Pisa 33, Pro Vercelli 32, Brescia 31, Cesena 31, Latina 31, Vicenza 30, Trapani 26, Ternana 23.