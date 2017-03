Roma-Napoli, allarme Mertens: male al polpaccio in vista del Real!

04/03/2017 17:40

ROMA NAPOLI INFORTUNIO MERTENS / AGGIORNAMENTO 17.40 - Solo crampi per Mertens: l'apprensione dei primissimi minuti adesso è stata notevolmente ridimensionata, come riporta l'inviato di Calciomercato.it presente all'Olimpico.

Napoli col fiato sospeso in vista del match di Champions contro il Real Madrid: Dries Mertens infatti ha dovuto lasciare il campo infortunato nella gara contro la Roma. Il belga ha accusato un acuto dolore al polpaccio sinistro, mister Sarri e lo staff medico non hanno voluto rischiare togliendo subito l'attaccante autore di una doppietta. In attesa degli accertamenti le condizioni del giocatore sembrano non essere comunque eccessivamente gravi.

