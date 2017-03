Torino-Palermo, Belotti: "E' un onore indossare la fascia di capitano del Torino"

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

04/03/2017 16:25

PALERMO BELOTTI CONFERENZA / Simpatico siparietto tra Andrea Belotti e Sinisa Mihajlovic nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Torino-Palermo. L’attaccante indosserà la fascia di capitano del Torino contro la sua ex squadra al posto di Marco Benassi, squalificato.

“E’ una scelta che spetta al mister…” esordisce il giocatore, che si becca subito la prima battuta dell’allenatore “è comico, potrebbe andare a Zelig”. Il giocatore, così, aggiusta il tiro: “E’ un onore per me indossare la fascia da capitano in una squadra importante come il Torino”.

Belotti condivide la testa della classifica cannonieri a quota 19 reti con Dzeko e Higuain, ma a differenza degli altri due ha sbagliato tanti calci di rigore. “Da Dzeko e da Higuain c’è tanto da imparare – dice l’attaccante -. Il calcio di rigore non è solo una sfida di tecnica, ma anche di nervi. Ho chiesto consigli a tutti, perché importante per me e per tutti che si sfruttino i calci di rigore a disposizione”.

L’attaccante non fa neanche tempo a rispondere alla domanda di un suo possibile regalo alla squadra in caso di vittoria della scarpa d’oro, che irrompe nuovamente l’allenatore: “Belotti è tirchio. Non preoccuparti, faccio io il regalo, tu pensa a fare gol, il regalo più bello che puoi farmi”.