Bologna-Lazio, Donadoni: "Dovremo fare meglio della Roma. Destro c'è"

04/03/2017 16:21

BOLOGNA LAZIO DONADONI CONFERENZA / Il Bologna si appresta ad ospitare la Lazio e Roberto Donadoni l'ha presentata in conferenza stampa: "Ogni partita va giocata, chiaro che la Lazio l’altra sera per battere la Roma ha disputato un grande match. Proprio per questo dovremmo fare di più, dobbiamo andare in campo con questa coscienza e andare oltre il nostro solito perchè fino ad ora non è bastato. Dobbiamo essere più concreti sotto porta e più concentrati, soprattutto nei minuti finali. Non siamo una squadra sazia. Esclusa la partita con il Napoli, non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi a livello di impegno".

Il tecnico felsineo si è poi concentrato sulle scelte di campo: "Destro è a disposizione, si è allenato in questi giorni, ma non è al top della forma. Tutti devono essere pronti, non solo lui. Abbiamo bisogno di tutti, in questo ultimo pezzo di campionato più siamo meglio è. Formazione? In questo Bologna nessuno è imprescindibile. Nella nostra rosa non si deve mollare mai, chi a Gennaio sembrava partente ora sta trovando continuità. La cosa più bella per me è ricredermi su un giocatore. Maietta? Lo ritengo a disposizione, ma deve pensare ad allenarsi bene".

Conclusione dedicata al collega Inzaghi: "Con la Lazio sta facendo bene, bisogna riconoscere i suoi meriti. Ha sconfitto gli scettici, merito suo".

D.G.