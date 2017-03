Premier League, Manchester United-Bournemouth 1-1: Ibrahimovic sbaglia, King no

04/03/2017 15:54

PREMIER LEAGUE MANCHESTER UNITED BOURNEMOUTH / Il Bournemouth stoppa il Manchester United. All''Old Trafford', infatti, il match si è chiuso sul punteggio di 1-1: apre le danze Rojo dopo 5 minuti, portando in avanti i padroni di casa. Sul finire della prima frazione, però, gli ospiti riequilibrano la gara grazie al rigore di King. Al minuto 72 i 'Red Devils' avrebbero l'occasione di tornare in avanti grazie ad un altro penalty ma Ibrahimovic si fa ipnotizzare da Boruc, tornando a sbagliare un rigore dopo due anni. Un pareggio che arriva dopo due vittorie di fila in campionato, ma che permette di agganciare il Liverpool al quinto posto.

Manchester United-Bournemouth 1-1: 5’ Rojo (M), 42’ rig.King (B)

CLASSIFICA: Chelsea 63; Tottenham 53; Manchester City* 52; Arsenal* 50; Liverpool 49; Manchester United 49; Everton 44; West Bromwich 40; West Ham 33; Stoke 32; Burnley e Watford 31; Southampton* 30; Bournemouth 27**; Leicester e e Swansea 24; Middlesbrough e Crystal Palace 22; Hull 21; Sunderland 19.

*una partita in meno

**una partita in più

D.G.