Manchester United-Bournemouth, Ibrahimovic torna a sbagliare un rigore dopo 2 anni!

04/03/2017 15:16

MANCHESTER UNITED BOURNEMOUTH IBRAHIMOVIC / Minuto 72 di Manchester United-Bournemouth, il parziale è sull'1-1. Ecco che arriva l'occasione per i padroni di casa di tornare in vantaggio dopo l'iniziale rete di Rojo: viene concesso un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Zlatan Ibrahimovic, autore di 3 gol negli ultimi 2 match (per la precisione di FA e EFL Cup), pronto a proseguire il suo momento positivo. Stavolta, però, il campione svedese sbaglia: Boruc intuisce l'angolo di tiro e neutralizza la conclusione. Un errore insolito per 'Ibracadabra': il suo ultimo rigore sbagliato, infatti, risaliva addirittura al 2015 quando si fece parare un penalty in PSG-Guingamp.

D.G.