Udinese, Dacia the Swap: calciatori lavoratori per un giorno

04/03/2017 15:25

UDINESE DACIA THE SWAP / Widmer pizzaiolo, Zapata alle prese con un negozio ortofrutticolo e Théréau impegnato a ricaricare di snack e bevande i distributori automatici della provincia di Udine. Sono i tre calciatori protagonisti di 'Dacia the Swap', iniziativa con la quale l'Udinese e il suo main sponsor hanno voluto premiare 6 giovani lavoratori. Nicola, pizzaiolo napoletano di 31 anni, Riccardo, impiegato in un negozio ortofrutticolo di Milano e Mirco, 27 anni, addetto al caricamento di distributori automatici a Udine, sono 3 dei 6 vincitori di 'Dacia the Swap'. Mentre loro si godevano un'intera giornata di allenamento infrasettimanale dei bianconeri, Silvan Widmer, Duván Zapata e Cyril Théréau li sostituivano sul loro posto di lavoro. Domenica in occasione di Udinese-Juventus, a Mirco, Riccardo e Nicola si uniranno gli altri 3 vincitori di 'Dacia the Swap' - Emanuele, vignaiolo di 31 anni; Linda, cameriera 26enne; Rudy, artigiano edile di 34 anni - che affiancheranno i giocatori delle due squadre bianconere durante la 'line up' sul tappeto verde della Dacia Arena. Mentre loro scenderanno sul campo di gioco, con la divisa da lavoro realizzata per l’occasione in bianconero, sarà il centrocampista Davide Faraoni a sostituire Emanuele in vigna, mentre a vedersela con caffè e cappuccini dietro al bancone del bar ci sarà Davide Borsellini al posto di Linda, e Simone Brunetti darà il cambio a Rudy in cantiere. In panchina poi accanto ai giocatori bianconeri siederanno i giovani lavoratori, che avranno così la grande opportunità di vivere il match da veri protagonisti.

B.D.S.