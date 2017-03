Crotone-Sassuolo, Di Francesco: "Occhio a Falcinelli. Non avrò tre giocatori"

04/03/2017 16:05

SASSUOLO DI FRANCESCO / "La squadra è in crescita, dobbiamo essere più bravi nel concretizzare la mole di gioco creato, nell'essere più presenti in area". Si apre così la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco alla vigilia di Crotone-Sassuolo: "Sicuramente loro sono una squadra che ha delle difficoltà in classifica - ha proseguito - ma io ho visto delle belle prestazioni, contro il Calgiari hanno perso immeritatamente. Possono metterci in difficoltà, noi dovremo metterci la stessa cattiveria e vincere Fino a quando la matematica non li condanna, loro cercheranno giustamente di dare il massimo, i giocatori vorranno mettersi in mostra. Falcinelli sta facendo benissimo e vorrà farci ancora gol".

Poi fa chiarezza sulle condizioni di alcuni giocatori della sua rosa: "Non ci saranno Defrel, per un problemino alla gamba, Cannavaro che doveva essere titolare ma ha la febbre, e Sensi che ha avuto un problemino muscolare. Porterò Adjapong, perchè ho pochi difensori. Missiroli sarà titolare. Ma sono sereno, nonostante le assenze vedo la squadra crescere".

D.G.