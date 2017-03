Udinese-Juventus, Delneri: "Vogliamo ripetere il match di andata". E su Thereau...

04/03/2017 15:02

UDINESE JUVENTUS DELNERI / Intervenuto in conferenza stampa, Gigi Delneri, tecnico dell'Udinese, ha presentato il difficile impegno casalingo contro la Juventus: "Vorremmo ripetere il match d'andata, anche se la Juve mi sembra molto cresciuta da quella partita. Sarà una gara in cui la Juventus avrà voglia di continuare la sua serie positiva e noi andremo in campo senza timori reverenziali. Attendere la Juventus non è favorevole e quindi cercheremo di combattere con le nostre armi. Sarà importante tenere ritmi alti a livello fisico, perché se la buttiamo sulla tecnica, loro sono più forti. Dovremo non buttare la palla. Abbiamo già dimostrato di poter mettere in difficoltà la Juventus, ma non possiamo non rispettare un avversario grandissimo. Non serve dare messaggi o altro, ma solo far parlare il campo. Niente proclami, ma solo fatti".

In avanti, però, non ci sarà un grande protagonista della rosa friulana: "Thereau resta a riposo domani - ha ammesso Delneri - Penso che lui meriti grande rispetto per quello che ha fatto fino ad adesso. Lui ha sempre avuto l'atteggiamento giusto, ma ora deve recuperare bene. Avrebbe giocato sicuramente se non ci fosse stato un discorso tra me e lui in cui abbiamo deciso di averlo in perfette condizioni per le prossime due gare che verranno, contro Pescara e Palermo. Servirà spavalderia? Noi dobbiamo cercare di offendere, perché con la Juve non puoi difenderti a oltranza. Bisogna fargli pensare che ci siamo anche noi".

