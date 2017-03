Torino, Belotti: "Ho chiesto consigli sui rigori. E se vinco la Scarpa d'Oro..."

04/03/2017 14:30

TORINO BELOTTI / Ormai è diventato una certezza. Andrea Belotti è definitivamente esploso, mettendo in mostra tutto il suo 'killer instict' sotto porta tanto da concorrere per la Scarpa d'Oro grazie ai suoi 19 gol in 23 presenze: "Fa piacere essere in quella classifica ma non è solo merito mio ma anche dei miei compagni che mi hanno permesso di segnare tanto. Se dovessi riuscire a vincere la classifica cannonieri e la Scarpa d'Oro farei a tutti i compagni un grande regalo!", ha ammesso il 'Gallo' in conferenza stampa.

Il centravanti è diventato un elemento cardine del Torino tanto che si parla di una sua prossima promozione a capitano: "Dipenderà dal mister se deciderà di mandarmi in campo... (ride, ndr). Scherzi a parte, per me sarà un onore indossarla, speriamo di far bene. I rigori sbagliati? Non è solo questione di tecnica, serve freddezza e lucidità. Ho chiesto consigli a tanti".

Conclusione dedicata al futuro: "Resto per puntare alla convocazione ai prossimi Mondiali? Ci saranno nel 2018... Io sono un giocatore del Torino, per arrivare al Mondiale devo far bene con la mia squadra".

D.G.