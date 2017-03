Bologna-Lazio, Inzaghi: "Scordiamoci il derby ora! Due giocatori out"

04/03/2017 14:22

BOLOGNA LAZIO CONFERENZA INZAGHI / Reduce dal derby vinto ora la Lazio cerca continuità anche in campionato, dove c'è da restare aggrappati al treno che porta al terzo posto. Alla vigilia della gara col Bologna Simone Inzaghi ha preso la parola in conferenza stampa facendo il punto sulle ultime news Lazio. Queste le sue parole raccolte da Calciomercato.it: "Sicuramente abbiamo fatto un ottimo derby, l'ho detto ai ragazzi, quello che era stato preparato è stato fatto sul campo. Abbiamo interpretato la partita con umiltà, l'avevo chiesto. Abbiamo espresso un ottimo calcio per tecnica e intensità. Alza la nostra autostima, ma ero già fiducioso, sapevo di poter vincere anche grandi partite. E' giusto godere della vittoria, ma sappiamo che ci sarà il match di ritorno contro una grande squadra. Già da ieri, dopo una giornata in cui era giusto godere, abbiamo cominciato a pensare al Bologna. Sarà difficile domani.

RESETTARE - "E' quello che ho chiesto già da giovedì. Siamo giovani, ma maturi. Oggi li ho visti bene, anche ieri erano concentrati i miei ragazzi. Giocheremo contro un Bologna che gioca un ottimo calcio, quello che sta facendo in campo non rispecchia la classifica. Le ultime due trasferta a Genova meritava di vincere e hanno ottenuto un solo punto. Ci daranno del filo da torcere".

MODULO - "Io ragiono di partita in partita, col 4-3-3 eravamo in crescita continua. Abbiamo cominciato l'anno facendo bene con questo modulo. Poi abbiamo cambiato con la Roma, adesso possiamo liberamente scegliere perché ho giocatori che interpretano bene più ruoli. Giocando a 4 devo rinunciare a 2 difensori che giocherebbero ovunque, a 3 resta fuori uno solo. Domani mattina deciderò. Ma se affrontiamo una gara col giusto approccio possiamo continuare a crescere".

INFORTUNATI - "Sono tutti convocati eccetto Patric e Marchetti. Patric non ha recuperato, Marchetti ha l'influenza".

LOTTA CHAMPIONS - "L'ho già detto nelle conferenze scorse. Abbiamo il dovere di rimanere in alto, ci siamo dal 20 agosto e dobbiamo ragionare di partita in partita. A Bologna ci saranno tante insidie, dobbiamo pensare solo a domani. Dovremo fare una partita tosta, non ci regaleranno nulla".

CONDIZIONI IMMOBILE - "Dovrò valutare, oggi sembrava che tutti avessero recuperato nel migliore dei modi. Posso cambiare qualcosa, rientrano giocatori importanti che sono freschi, anche a livello difensivo. Vedremo la nostra disposizione. Ho qualche dubbio se torneremo a 4 o giocheremo come al derby".

BOLOGNA - "Hanno giocatori di qualità e un ottimo allenatore, che è stato il ct della Nazionale. Si è giocato a Roma la partita all'andata, ci ha messo in difficoltà. Dipenderà da noi, dal nostro approccio. Sono fiducioso perché ho visto la giusta concentrazione negli ultimi due giorni".

CORI RÜDIGER - "Questa domanda mi era stata fatta dopo il derby. Io non ho sentito né da una parte né dall'altra. Se sono stati fatti sono da condannare. Sono cose che non dovrebbero mai accadere. Ma alla fine è stato bellissimo andare a festeggiare il derby con i nostri tifosi. La Curva ci è stata vicina, i calciatori l'hanno sentita al loro fianco".

D.G.