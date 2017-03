Roma, Baldissoni sullo stadio: "Facciamo parlare le istituzioni"

04/03/2017 14:12

ROMA BALDISSONI STADIO / Ieri la Conferenza dei servizi non ha concesso la proroga di 30 giorni chiesta dai proponenti per quanto concerne il progetto dello stadio della Roma. Ora la Regione Lazio, dove è insidiata la Conferenza, ha rimandato il termine della decisione entro il 5 aprile ed il club giallorosso ha preferito non commentare tale scelta: "Facciamo parlare le Istituzioni", è il commento del dg Mauro Baldissoni a margine di una iniziativa col Consiglio regionale del Lazio.

D.G.