Calcio, svolta storica: per i rigori cambia tutto

04/03/2017 13:42

CALCIO RIGORI IFAB / Rivoluzione storica al vaglio della Fifa e in particolare dell'Ifab, l'organismo che valuta i cambiamenti del regolamento del calcio. Come riferisce 'gazzetta.it', presto la lotteria dei rigori potrebbe essere completamente diversa da quella che conosciamo oggi. La modifica al regolamento non riguarderebbe i penalty durante la partita ma la serie che serve a decidere i risultati dopo i tempi supplementari. La Ifab sta valutando la possibilità di abolire l'alternanza semplice che troppo spesso favorire la squadra che batte il primo calcio di rigore. Possibile una serie che ricalchi quanto accade nel tie-break del tennis: quindi primo rigore battuto da una squadra, i successivi due dall'altra e poi via così di due in due.

B.D.S.