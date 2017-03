Calciomercato Inter, Icardi conferma: "Atletico e Real Madrid mi hanno cercato"

04/03/2017 12:58

CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Presente da capitano, futuro da nerazzurro: Mauro Icardi giura amore all'Inter in un'intervista a 'Marca'. L'attaccante argentino si sofferma anche sul calciomercato Inter e sull'interesse di Real e Atletico Madrid nei suoi confronti: "Suning ha intenzione di riportare il club sul tetto d'Europa, come è sempre stato e come merita. Il rinnovo con l'Inter era in programma da un anno, viste le prestazioni che ho avuto nel corso della scorsa stagione. L'interesse di Real e Atletico? Sì, ma sono un tifoso dell'Inter e voglio continuare con questa maglia e vincere. Quando si segna è normale che ci siano voci o offerte ma sono orgoglioso di giocare in questo club e se riuscirò ad aiutare a riportare al top in Europa lo sarò ancora di più".

Mauro Icardi si è soffermato anche su Simeone, altro nome caldo in ottica calciomercato: "E' una cosa che ho letto, ma non siamo in attesa di un nuovo allenatore. Pioli sta facendo un lavoro importante. Abbiamo cambiato a novembre e credo che la società terrà conto di questo".

Calciomercato Inter, Icardi e il sogno Messi

Infine su Messi: "Sogno di giocare con lui perché significherebbe giocare in Nazionale con il miglior giocatore al mondo. Ronaldo? E' di un altro pianeta ma essendo argentino per me Messi è il numero uno al mondo".

B.D.S.