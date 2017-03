Valencia, Zaza e il paragone con Messi e Ronaldo: "Non sono come loro ma..."

04/03/2017 12:30

VALENCIA ZAZA / Il ritorno di Zaza: l'attaccante italiano sembra essere rinato in Spagna dove con la maglia del Valencia è tornato al gol dopo un lungo digiuno. Parlando a 'marca.com', il calciatore spiega il suo stato d'animo: "Quando sono arrivato non eravamo in una buona situazione. E' stato complicato, per me era tutto nuovo, ora stiamo facendo bene e siamo risaliti in classifica. Sono felice per me, per i compagni di squadra e tifosi".

Zaza ha archiviato la parentesi inglese: "E' una situazione che voglio dimenticare il più presto possibile. In Inghilterra non stavo bene fisicamente e mentalmente. A Valencia sono fantastici. Fare due gol in meno di una settimana è stata una totale liberazione. Ma voglio fare di più. Sono tornato Io sono lo stesso della Juventus. E' una delle squadre più forti d'Europa, c'è molta concorrenza: non ho giocato molto ma ho segnato diversi gol decisivi. E' stato un anno in cui avevo bisogno di imparare. So di non essere Cristiano o Messi o Maradona o van Basten o Ronaldo 'il fenomeno', ma sono un buon giocatore che può fare le cose per bene. Se gioco e do il massimo posso aiutare la squadra ed essere al top, andare al limite. Nazionale? Dipende da molte cose".

B.D.S.