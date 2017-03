Calciomercato Athletic Bilbao, idea Blanc per sostituire Valverde

04/03/2017 12:37

ATHLETIC BILBAO BLANC BARCELLONA - Laurent Blanc è stato avvistato a Getxo nelle ultime ore, una presenza che non è passata inosservata. La presenza nei paesi baschi ha subito alimentato voci di mercato su un possibile approdo all'Athletic Bilbao in caso di addio di Valverde, riporta 'Marca', accostato con insistenza al Barcellona per sostituire Luis Enrique. Ma lo stesso ex allenatore del Paris Saint-Germain pare essere nella lista dei catalani. Un intreccio di mercato che a breve verrà risolto, visto che i blaugrana hanno tutta l'intenzione di chiudere l'accordo col futuro allenatore entro la fine di marzo.

A.L.