04/03/2017 12:21

CALCIOMERCATO LAZIO STRAKOSHA - Thomas Strakosha si sta rivelando un ottimo portiere per la Lazio che spesso in questa stagione ha dovuto fare a meno del titolare Federico Marchetti. E la società biancoceleste intende blindare il 21enne estremo difensore: stando a 'Il Messaggero', a metà della prossima settimana incontrerà il giocatore e il suo entourage per firmare il nuovo contratto con i capitolini fino al 2020.

A.L.