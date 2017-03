DIRETTA Roma-Napoli, il prepartita LIVE: la carica dei mille a Trigoria

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

04/03/2017 12:14

ROMA NAPOLI PREPARTITA LIVE / AGGIORNAMENTO 12.20 - Sono mille i tifosi che questa mattina si sono presentati a Trigoria per caricare la Roma a poche ore dal match contro il Napoli. "Lo stadio è vuoto... la Curva Sud è qui pe' voi" lo striscione esposto.

E' il big match della 27a giornata di Serie A, la partita che può segnare il campionato di Roma e Napoli: giallorossi e azzurri si affrontano questo pomeriggio all''Olimpico' in una match fondamentale per la stagione di entrambe le squadre. Sia Spalletti che Sarri sono reduci dalle sconfitte in coppa Italia, rispettivamente contro Lazio e Juventus e hanno voglia di riscatto. Pochi i dubbi di formazione per i due tecnici: la Roma rilancia De Rossi dal primo minuti, sposta Rüdiger più avanti e si affida a Juan Jesus per completare il pacchetto difensivo insieme a Manolas e Fazio; nel Napoli, invece, ancora panchina per Mertens con Milik dal primo minuto e solito ballottaggio Jorginho-Diawara con l'italo-brasiliano favorito.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Rüdiger, De Rossi, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko. All.: Spalletti.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Jorghino, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All.: Sarri.