Calciomercato Barcellona, Pochettino: "Lista di 100 nomi"

05/03/2017 03:17

BARCELLONA POCHETTINO TOTTENHAM - C'è anche Mauricio Pochettino nella lista dei possibili successori di Luis Enrique sulla panchina del Barcellona nella prossima stagione. Ma lo stesso manager argentino del Tottenham, con un passato nella Liga con l'Espanyol, ha rispedito al mittente queste voci: "Ho visto la lista, ci sono circa cento nomi - ha risposto con un sorriso in conferenza stampa alle domande dei cronisti - Come ho sempre detto, conosco questo mondo molto bene, sono nato con un pallone in mano e so come funziona. Sono in una delle migliori squadre d'Europa, per me il Tottenham è un grande club, non c'è dubbio. Abbiamo grandi giocatori e una squadra che regala emozioni".

A.L.