Roma-Napoli, ESCLUSIVO Benvenuti: "Spalletti vs Sarri, il trionfo della tattica"

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

04/03/2017 11:33

ROMA NAPOLI SPALLETTI SARRI - Il match clou delle news serie A per la ventisettesima giornata del campionato è quello in programma tra poche ore allo stadio 'Olimpico' tra la Roma di Luciano Spalletti e il Napoli di Maurizio Sarri. Una partita che vale molto per entrambe le squadre, reduci dalle sconfitte in Coppa Italia contro Lazio e Juventus. "E' il trionfo della tattica - il parere di Francesca Benvenuti, giornalista di 'Premium Sport', in esclusiva a Calciomercato.it - Spalletti e Sarri sono i due allenatori che incidono di più da questo punto di vista. Spalletti al 'San Paolo' fece già vedere quello che poi sarebbe diventato il modulo di riferimento, il 3-4-2-1, gettò le basi per quello che poi si è rivelato il modulo più azzeccato, più vincente. Lo stesso Sarri in quella occasione mise in campo Mertens come centravanti e la loro partita si ravvivò abbastanza, nonostante poi la sconfitta. Entrambi cercheranno le contromisure tattiche per annullare l'avversario. C'è molto in gioco, ma mi aspetto una partita spettacolare con gol",

Roma-Napoli, Nainggolan e Hamsik protagonisti

Tra i tanti fuoriclasse in campo, Radja Nainggolan e Marek Hamsik potranno essere quelli più decisivi. "Devono esserlo per forza - il parere di Francesca Benvenuti, che seguirà da bordocampo la sfida delle 15 - Il primo contro l'Inter ha dato una dimostrazione di superiotà netta e questa deve essere la sua partita, soprattutto dopo la prestazione opaca contro la Lazio. Per quanto riguarda il capitano del Napoli, è significativo che il suo calo sia coinciso con quello della squadra. Non ho mai visto lo slovacco sostituto due volte di fila, segno che sta patendo un momento di difficoltà. Quindi, dovrà essere la partita del riscatto, anche perchè quel tipo di inserimento è utile al Napoli. Poi, sarà interessante anche il duello in attacco tra il capocannoniere Edin Dzeko e il 'vice' Dries Mertens. Anche se mi risulta che Milik stia sgomitando per ritrovare il posto da titolare in attacco. Oggi, però, dovrebbe partire il belga dal primo, con Milik pronto a subentare. Pavoletti è adesso alle spalle del polacco".

"Il Napoli ha sempre l'obbligo di giocare la partita perfetta per vincere. Dopo l'Atalanta e la sconfitta in Coppa Italia, saranno agguerritissimi. Ma tutto deve andare alla perfezione per esprimere il gioco voluto da Sarri. In caso di partita 'sporca', la Roma è più pronta", ha concluso Francesca Benvenuti ai nostri microfoni.