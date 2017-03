Calciomercato Juventus, Rummenigge sicuro: "Riscattiamo Coman, Benatia resta lì". E su Verratti...

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

04/03/2017 11:03

CALCIOMERCATO JUVENTUS RUMMENIGGE / Avversarie in Champions League, dove si sono imposte tra le principali candidate alla vittoria finale, e spesso 'alleate' sul calciomercato. Sempre vivo l'intreccio tra Juventus e Bayern Monaco, modelli di riferimento nei rispettivi campionati che dominano da anni. Ed ai microfoni di 'Tuttosport', il numero uno dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge parla proprio del rapporto con i bianconeri e di diversi nomi al centro delle news di calciomercato Juventus: "Sì, è giusto dire che la Juve sia il Bayern d'Italia e noi la Juve di Germania. Abbiamo vinto quattro campionati di fila, loro addirittura cinque. Entrambi siamo bene messi per allungare la striscia ed in Europa abbiamo raggiunto livelli top".

Calciomercato Juventus, Rummenigge: "Coman? Lo riscattiamo. Benatia resta bianconero"

"Se ho mai pensato di portare Marotta e Paratici al Bayern? - racconta Rummenigge - No, per due motivi: a livello di mercato e scouting siamo attrezzati e i nostri dirigenti conoscono molto bene quelli della Juve. Tra i due club c'è una bella amicizia. Vidal è uno degli acquisti di cui vado più orgoglioso. Ora è cambiato e non ha creato nessun caos. Coman? L'opzione è valida fino al 30 aprile. Al rientro dell'Europeo ha avuto qualche difficoltà, ma ultimamente è tornato sui suoi livelli. Con molta probabilità lo riscattiamo (per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, ndr). Benatia non si discute, purtroppo è stato penalizzato da qualche problema fisico. In ogni caso penso che resterà a Torino. Con la Juve abbiamo un accordo abbastanza chiaro".

A Rummenigge, poi, viene chiesto se il suo Bayern farà un tentativo per Marco Verratti, cercato anche dalla Juventus e dall'Inter: "Non credo che il Psg lo metterà sul mercato. Ha un contratto lungo e Parigi i soldi non mancano. Allegri al Bayern? Non posso e non voglio neanche risponderey. Dybala? No, ai tempi del Palermo noi non ci abbiamo provato, ma solo perché abbiamo una politica di mercato diversa dalla vostra. Dybala è un talento, ma noi in attacco abbiamo Lewandowski, Muller, Robben, Ribery...".